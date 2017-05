Tøff IMF-kur for å få fleire nordmenn i jobb 

Også Det internasjonale pengefondet (IMF) har fått med seg at yrkesdeltakinga blant innvandrarar, menn og unge har gått ned i Noreg, og at kvinner jobbar vesentleg mindre enn menn.

Onsdag overleverte IMF sin årlege rapport om helsetilstanden til norsk økonomi til finansminister Siv Jensen (Frp).

– Den norske velferdsmodellen kviler i praksis på at alle som kan jobbe, gjer det. Når folk som burde jobbe fell ut av arbeidsstyrken, undergrev det den sosiale modellen og velferdsstaten, seier Thomas Dorsey, som har leidd IMF-delegasjonen.

For å få dei gruppene som fell utanfor tilbake i jobb, må ein i større grad freiste dei til å jobbe og sette dei betre i stand til å arbeide, ifølgje IMF. Fondet peiker også på at det er potensial for å få kvinner til å jobbe meir.

Dorsey peiker på at det ikkje er noko unaturleg i at folk på 80 ikkje jobbar.

– Men nokre ting verkar merkeleg. Dette er eit veldig sunt land, men med svært høgt sjuke- og uførefråver. Desse to tinga heng ikkje saman, seier han.

Fleksibilitet

IMF foreslår fire tiltak for å få fleire i jobb:

* Gjere ytingar meir orientert mot aktivitet og stramme ytterlegare inn på krava for å få sjuke- og uførestønad.

* Opne for auka, målretta lønnsfleksibilitet og vurdere å opne enda meir opp for mellombels sysselsetjing i arbeidslivet.

* Utdanningsreformer for å gi meir yrkesretta opplæring og redusert fråfall.

* Utvide innsatsen for ytterlegare å auke tilbod om barnepass for dei yngste barna og gjere opningstidene i barnehagen meir fleksible.

– Og konsekvensen av å ikkje sette i verk slike reformer vil vere at velferdsstaten blir undergraven?

– Ja. Det vil ikkje komme som eit krasj, men som ei gradvis oppsmuldring, seier Dorsey.

Mykje skryt

Dessutan konkluderer IMF med at norsk økonomi er i klar betring og anslår ein vekst på 1,75 prosent i år og 2,25 prosent neste år. Det er i tråd med anslaga i revidert nasjonalbudsjett på høvesvis 1,6 og 2,4 prosents vekst i Fastlands-BNP.

Pengefondet trur også arbeidsløysa vil falle ned til like under 4 prosent ved utgangen av året.

IMF meiner dei norske stimuleringstiltaka har vore godt tilpassa utfordringane, men varslar at dei no bør trappast ned for å unngå ei overoppheting når økonomien hentar seg inn igjen.

Fondet støttar også opp om regjeringas nedjustering av den forventa avkastninga i oljefondet frå 4 til 3 prosent.

Samstundes trekker IMF fram at utanlandske tilhøve kan true den norske oppgangen. Dersom veksten i verdsøkonomien blir svakare enn venta, eller det oppstår ny uro i bankane i EU-landa, svekkjer ein vekstutsiktene.

Også innanlandske forhold kan true utviklinga. Det norske bankstellet er motstandsdyktig, men høg gjeld i hushalda og sterk bustadprisvekst gjer ein sårbar for den finansielle stabiliteten, ifølgje IMF.

