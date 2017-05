Snart kan alle i burettslag få lovfesta rett til å lade elbil

I fleire vedtak onsdag pålegg Stortinget regjeringa blant anna å komme med eit lovforslag som sikrar folk som eig bustader i burettslag og sameige rett til å etablere ladepunkt for elbil. Unntaket frå ein lovfesta rett er dersom «det ligg føre sakleg grunn for at ei slik etablering ikkje kan finne stad», ifølgje vedtaket.

Stortingsfleirtalet ber også regjeringa sjå på moglegheita for å nedfelle krav om at nye bygg og bygg som skal gjennom omfattande ombyggingar, blir gjort ladeklare.

Regjeringspartia – Høgre og Framstegspartiet – er ikkje med på tilrådinga frå fleirtalet om lovfesta rett til ladepunkt i burettslag, mens Framstegspartiet står åleine i motstanden mot ønsket om eit pålegg om ladeklare nybygg.

