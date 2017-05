Noreg seier nei til felles europeiske helikopterreglar

Regjeringas avgjerd er i tråd med Luftfartstilsynets anbefaling, opplyser Samferdselsdepartementet.

–Eg er trygg på at det er ei god løysing for Noreg at vi ikkje innfører EUs tilleggsreglar for offshore helikopteroperasjonar, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Departementet grunngjev avgjerda med at forordninga fell utanfor EØS-avtalens geografiske verkeområde og er dermed ikkje EØS-relevant. Dei meiner også Noregs særeigne vêrforhold, spesielt om vinteren, gjer at vi må ha eit lokalt regelverk.

– Den forferdelege helikopterstyrten ved Turøy var ei tragisk påminning om at ulykker brått kan ramme. Eg veit at oljemiljøet er opptatt av at sikkerheitsarbeidet blir vidareført med full kraft, og at alle reglar og rutinar skal ta omsyn til norske forhold og den kompetansen som våre fagmiljø har utvikla, seier samferdselsministeren

Solvik-Olsen understrekar likevel at han har stor tillit til sikkerheitsarbeidet som går føre seg på europeisk nivå og at fleire element i regelverket kan bli tatt inn i norsk lov.

(©NPK)