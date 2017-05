IMF: Norsk økonomi sakte i ferd med å hente seg inn etter oljesmellen

Ein delegasjon frå IMF overleverte onsdag den årlege vurderinga si av norsk økonomi og økonomisk politikk til finansminister Siv Jensen (Frp).

Valutafondet anslår at BNP Fastlands-Noreg vil vekse med 1,45 prosent i år og 2,25 prosent i neste år. Dei forventar også at arbeidsløysa minkar til 4 prosent innan årsskiftet.

Dei skryt samtidig av norsk finans- og pengepolitikk etter oljesmellen i 2016, og er blant anna positive til nedjusteringa av den forventa realavkastninga i Statens pensjonsfond utland frå 4 til 3 prosent

– IMF gir støtte til regjeringas finanspolitikk og meiner at oljepengebruken er rett inntil den økonomiske veksten har fått godt feste, seier finansministeren.

Samtidig trekkjer valutafondet fram at utanlandske forhold kan true den spirande oppgangen. Dersom veksten i verdsøkonomien blir svakare enn venta, eller det oppstår ny uro i bankane i EU-landa, blir vekstutsiktene dårlegare.

Delegasjonen peikar også på at innanlandske forhold kan true utviklinga. Dei konkluderer med at det norske bankstellet er motstandsdyktig, men peikar samtidig på at høg gjeld i hushalda og sterk bustadprisvekst utgjer ei sårbarheit for den finansielle stabiliteten.

IMF kjem også med ei rad anbefalingar. Blant anna meiner dei det er behov for ytterlegare reformer av arbeidsløyse- og uføretrygd, og at det framleis er eit potensial for å auke kvinnedeltakinga i arbeidslivet.

(©NPK)