I juni får studentar ekstra pengar frå Lånekassen

Stortinget vedtok i fjor at dei skal trappe opp utdanningsstøtta gradvis frå ti til elleve månader over ein fireårsperiode. I år får studentane pengar for éi ekstra veke.

Dei gledelege ekstra kronene på konto går likevel berre fulltidsstudentar i høgare utdanning eller fagskuleutdanning. Dei som avsluttar utdanninga i ein annan månad enn juni, kan få utbetalinga på andre tidspunkt gjennom året.

Totalt kan fulltidsstudentar no få 111.657 kroner i basisstøtte for undervisingsåret 2017–2018. Lånekassen oppfordrar studentar til å søke støtte for neste studieår allereie no.

