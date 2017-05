Frp pressar på for pils i parken

Tre av stortingsrepresentantane til Framstegspartiet står bak eit forslag om å fjerne forbodet mot å drikke øl og vin i parkar, ifølgje Vårt Land. Dei har valt å fremme forslaget etter at Høgres landsmøte også gjekk inn for å tillate øldrikking i parkar – mot viljen til partileiinga.

– Målet er at Stortinget vedtar dette no, slik at forbodet kan bli borte alt i sommar, seier Frps Erlend Wikborg, som er ein av forslagsstillarane.

Saka set Høgre i ei klemme, sidan det gamle partiprogrammet framleis gjeld. Seier partiet nei i Stortinget, stemmer dei nei til prinsipp dei lover veljarane ja til i neste periode.

Verken Høgre eller støttepartiet Venstre har behandla saka i stortingsgruppene sine. Kristeleg Folkeparti er imot.

Forslaget frå Frp går ut på at også vin og anna drikke med alkoholprosent under 22 skal vere lov.

– Frps forslag går betydeleg lengre enn Høgres program. Vi må dessutan ta omsyn til samarbeidsavtalen om at hovudlinjene i alkoholpolitikken ligg fast, seier Høgres helsetalskvinne Tone Trøen til avisa.

(©NPK)