Fleirtalet samde om klimalov – eit makkverk, meiner SV

Komiteen gav frå seg innstillinga onsdag. Den nye lova talfestar ikkje kutt i norske klimagassutslepp, men fastslår at Noreg skal vere eit lågutsleppssamfunn innan 2050, ifølgje WWF.

– No må ei kvar regjering kvart år komme til Stortinget for å presentere ein heilskapleg klimapolitikk, og vi får ei vurdering av klimaeffekten av statsbudsjettet. I tillegg skal klimamåla oppdaterast kvart femte år for å fremje omstilling mot 2050, seier Nina Jensen.

Konkret heiter det seg i lovforslaget at utsleppsnivået i 2030 skal reduserast med minst 40 prosent frå 1990-nivået, og totalt ned med 80 til 95 prosent innan 2050. Men «effekten av norsk deltaking i det europeiske klimakvotesystemet for verksemder» skal reknast med i vurderinga av måloppnåing.

Det får SV til å kalle den kommande lova «eit makkverk av ei klimalov», som ikkje vil sikre utsleppskutt i Noreg.

– Regjeringa og Arbeidarpartiet held folk for narr. Dei har laga ei klimalov som gjer at dei kan betale andre land for å kutte utsleppa i staden for å kutte i Noreg, seier miljøpolitisk talsperson Heikki Eidsvoll Holmås i SV til NTB.

