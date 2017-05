Pensjonistane nektar å skrive under trygdeoppgjeret

– Vi har ikkje fått gjennomslag for nokon av krava våre, rasar den gamle LO-kjempa.

Han er misnøgd med at trygdeoppgjeret heller ikkje i år skal behandlast i Stortinget før dei folkevalde får statsbudsjettet til behandling i haust. Men først og fremst er det resultatet som provoserer Davidsen.

– Dette er tredje året på rad at dei uføre og pensjonistane i landet får ein nedgang i kjøpekrafta, seier Davidsen.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og fleire andre valde òg å ikkje skrive under på protokollen under møtet hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hauglie seier det av omsyn til pensjonsreforma ikkje er aktuelt å kompensere pensjonistane for den årlege underreguleringa på 0,75 prosent. Det er særleg denne faktoren som gjer at kjøpekraftutviklinga blir dårleg for tredje året på rad.

Trygdeoppgjeret i år inneber at grunnbeløpet i folketrygda blir auka med 1.058 kroner til 93.634 kroner med verknad frå 1. mai. Dette betyr at uføretrygda og andre som får ytingane regulerte gjennom grunnbeløpet, får ein inntektsauke på 1,14 prosent. Alderspensjon under opptening blir heva med 1,14 prosent, mens alderspensjonistane får auka pensjonen med 0,38 prosent.

Til samanlikning har lønnsoppgjeret i privat sektor ei ramme på 2,4 prosent.

