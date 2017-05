Høgre og Frp: Staten la eit godt tilbod på bordet

Det skil 1 milliard kroner mellom tilbodet frå staten og kravet frå bøndene. Næringspolitiske talsperson for Høgre Gunnar Gundersen meiner at tilbodet på 410 millionar kroner var eit godt tilbod.

– Det er openbert andre grunner som gjer at vi nå har fått eit brot, seier Gundersen.

Gundersen meiner at det er urimeleg at bøndene skal ha 9 prosents inntektsvekst når andre grupper i samfunnet kan vente seg omkring 3 prosent. Det siste tilbodet frå staten gav grunnlag for ein inntektsauke på om lag 4,5 prosent.

– Av respekt for samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, som seier at avtaleinstituttet i jordbruket skal haldast i hevd, er vårt utgangspunkt å tilrå Høgre å stemme for det framlagde tilbodet, seier Gundersen.

Landbrukspolitisk talsmann i Frp Morten Ørsal Johansen vil òg rå si stortingsgruppe til å stemme for tilbodet frå staten.

– I ei tid der norsk økonomi er under press og fleire har mista jobben sin, er det trist at bøndene ikkje viser moderasjon, seier Johansen.

