Vegtilsynet: Farlege rekkverk langs E6 og riksveg 3

Vegtilsynets inspeksjon av strekningar på E6 og riksveg 3 i Region aust viser at strekningane ikkje oppfyller krav om standard og at dei manglar vedlikehald, opplyser Vegtilsynet i ny tilsynssak. Statens vegvesen Region aust består av fylka Hedmark, Akershus, Oppland, Oslo og Østfold.

Tilsynet fann fleire eksempel på feilmonterte rekkverk der boltane manglar, låge rekkverk og krakelert, dårleg vegdekke. Manglane var ikkje registrert av Region aust. Tilsynet konkluderer derfor med at det ikkje blir gjennomført tilstrekkelege inspeksjonar av strekningane, og at Statens vegvesen Region aust ikkje har god nok oversikt over dei.

I alt vart det funne seks avvik og to observasjonar. Tilsynet skal følgje opp avvika med Region aust.

Vegtilsynet vart frå januar i år eit uavhengig tilsyn underlagt Samferdselsdepartementet.

