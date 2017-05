Romeriksporten opna etter signalfeil

Feilen vart funnen og tunnelen opna for trafikk rundt klokka 09.15 fredag morgon, etter at signalfeilen hadde forseinka togtrafikken i nesten tre timar.

Det var ein feil på sporfeltbelegget som førte til at det ikkje vart gitt korrekte signal slik at systemet kunne gi grønt lys til toga.

– Vi gjenopprettar no trafikken på begge spor gjennom porten, men det vil framleis vere ein del følgjeforseinkingar. Men vi reknar med at vi er tilbake i rute igjen relativt rask, seier pressevakt i Bane Nor Harry Korslund til NTB.

For Flytoget vil det derimot framleis vere nokre forseinkingar ettersom det har oppstått ein ny feil rett sør for Gardermoen. Denne feilen er også under utbetring, men vil førebels føre til at toga ikkje kan køyre tog i full fart på strekninga.

– I forståing med Flytoget har vi derfor bestemt at alle direktetog mellom Oslo S og Gardermoen er innstilt inntil vidare. Det vil bli 20 minutts frekvens på flytogene inntil vidare, mot ti minutt som vanleg, seier Korslund.

Han kan førebels ikkje seie noko meir om kor lang tid dette vil ta.

