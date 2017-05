Petroleumstilsynet meiner liv kunne gått tapt på Scarabeo 5

Det går fram av Petroleumstilsynets (Ptil) gransking av brannen, skriv Stavanger Aftenblad.

33 av 106 tilsette på den flyttbare riggen Scarabeo 5 på Njord-feltet vart evakuerte då det begynte å brenne i eit maskinrom 22. november i fjor. Ein person vart send til sjukehus med røykskadar og utskriven neste dag. Utover det vart ingen skadd.

Brannen oppstod etter ein lekkasje i eit dieselrør som høyrde til ein dieselgenerator. Ptil påpeikar at det var tilfeldig at det ikkje var personell i nærleiken eller at det ikkje gjekk føre seg boreoperasjonar då brannen oppstod.

– Det er vår vurdering at hendinga under endra omstende kunne ført til tap av menneskeliv og større materiell skade. Dersom hendinga hadde skjedd mens innretninga var tilkopla ein brønn og i kontakt med hydrokarbon, kunne dette også gitt auka fare for eksplosjon, uttalar tilsynet.

(©NPK)