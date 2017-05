Økokrim ankar ikkje Funcom-dommen

Ein tidlegare nestleiar i Funcom-styret, ein tidlegare administrerande direktør og ein tidlegare finansdirektør i Funcom vart for to veker sidan dømde til fengselsstraffer utan vilkår for innsidehandel i ein dom frå Oslo tingrett. Dei tre domfelte vart òg dømde til inndraging av vel 13 millionar kroner.

Dei delane av tiltalen som berre var knytte til spelet «The Secret World», førte ikkje til domfellingar for nokon av dei fire tiltalte.

Avgjerda inneber at dei domfelte får høve til å avslutte saka med dommen i tingretten. Dersom dei domfelte vel å anke, kjem Økokrim til å vurdere ein motanke.

– Avgjerda om ikkje å gi sjølvstendig anke, inneber ikkje at Økokrim er einig i heile dommen. Når vi vurderer om ein dom skal ankast, gjer påtalemakta alltid ei brei heilskapsvurdering, der vi blant anna tar omsyn til prosessøkonomiske omsyn. I denne saka har vi òg tatt omsyn til at tre sentrale personar i den daverande leiinga i selskapet er dømde til fengselsstraffer utan vilkår, seier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim.

Oslo tingrett frifann éin av dei fire tiltalte i saka. Avgjerda om ikkje å gi sjølvstendig anke inneber at han er frifunnen og skal reknast som uskuldig.

