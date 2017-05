VG vart «årets avis» 

VG vart årets store vinnar og stakk av med sju av 19 prisar i konkurransen. «På en bemerkelsesverdig måte løser de daglig samfunnsoppdraget og setter nasjonal standard for hvordan nyheter formidles», heiter det i ei pressemelding. Det blir også lagt vekt på VGs gravande journalistikk og dei mange avsløringane avisa har komme med.

Det 143 år gamle magasinet KK vann prisen for årets magasin etter at dei har teke steget ut i den digitale verda. «Årets magasin beherskar balansen mellom tungt og lett innhold på en mesterlig måte. Magasinet har klart å transformere en tradisjonsrik merkevare fra papir til et ledende og lønnsomt nettsted.»

NRK-serien Skam vann årets programserie. VG fekk pris for årets nasjonale nyheitsstad, mens Bergens Tidende fekk prisen for årets lokale nyheitsstad. Håkon Gundersen i Morgenbladet fekk NTBs språkpris.

Prisutdelinga gjekk føre seg under Nordiske mediedager i Bergen og er arrangert av Mediebedriftenes Landsforening.

