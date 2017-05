Stopp i veksten for Aker

Den verdijusterte eigenkapitalen gjekk ned med 5 prosent, slik at den industrielle porteføljen fall med 1,8 milliardar kroner i første kvartal. Aker ASA totalt fall med 10,9 prosent i verdi.

Eigedelane til selskapet er no verdsette til 32,6 milliardar kroner.

Det er eigardelen i oljeselskapet Aker BP som bidrar mest til den totale nedgangen. I fjor slo Aker saman oljeselskapet Det norske med BPs norske verksemd. Egaerdelen i dette selskapet vart heile 2,1 milliardar kroner mindre verdt i første kvartal i år.

Samtidig gjorde gode aksjeutbytte frå porteføljeselskapa at Aker valde å redusere gjelda sin med 700 millionar kroner.

Driftsresultatet enda på minus 63 millionar kroner mot 129 millionar i same kvartal i 2016, mens resultatet før skatt var 511 millionar kroner, mot minus 83 millionar kroner etter same periode i fjor.

Konsernsjef Øyvind Eriksen skriv i ei pressemelding at Aker forventar at aktivitetsnivået i oljenæringa vil vere dempa også i 2017, men at selskapet ser positivt på dei langsiktige utsiktene for olje og gass.

