Meir pengar til skredsikring i Longyearbyen

– To store snøskred har treft busetnad i Longyearbyen i løpet av to år. Hendingane medførte tap av to menneskeliv og store skadar på busetnad. No er det behov for tiltak for å auke sikkerheita for busetnad. Regjeringa bidrar til at arbeidet kan setjast i gang allereie i år, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett gir regjeringa 20 millionar kroner ekstra til skredsikring, i tillegg til at Statsbygg får 28 millionar kroner til grunnundersøkingar og prosjektering av nye bustader.

