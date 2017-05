Medieundersøkinga: Framleis stor tiltru til journalistar

40 prosent av dei spurde i den årlege undersøkinga svarar at dei verken har stor eller lita tiltru til journalistar. 35 prosent seier dei har nokså stor tiltru.

Tala for i fjor var høvesvis 36 prosent og 41 prosent.

Til samanlikning er tala for folks tillit til politikarar omtrent på det same nivået. 41 prosent svarer at dei verken har stor eller lita tiltru, mens berre 25 prosent seier dei har nokså stor tiltru.

Berre 6 prosent seier dei har svært stor tiltru til journalistar, omtrent det same som dei som har svært lita tiltru, 5 prosent. 12 prosent svarar at dei har nokså lita tiltru.

(©NPK)