Leiarvalet i LO forargar dei små

Først ute var forbundsleiar Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund. Ho beklaga at valkomiteen ikkje fann plass til Rasmussen, men i staden valde å erstatte henne med Kristin Sæther frå Fagforbundet.

– Eg trur LO som organisasjon på sikt vil tape viss det ikkje blir gitt rom for mangfaldet vårt i leiinga. Med dette valet tar to forbund halvparten av plassane i leiinga. Dei resterande 24 forbunda har fire plassar igjen, sa Hagensen, som la til at hennar forbund sist var representert i LO-leiinga i 1977.

Torpedo

Renee Rasmussen har bakgrunn frå Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), i LO-samanheng eit lite forbund.

– Eg har vore naiv i trua på at Renee skulle få ein ny periode, sa Anders Hovind i MFO.

Han såg innstillinga frå valkomiteen som ein «torpedo» under draumen om å utvide LOs appell til nye medlemsgrupper og viste til at Rasmussen har gjort ein stor jobb med å få sjølvstendig næringsdrivande inn i LO.

– Dette er ei maktoppvisning frå dei store forbunda som provoserer meg. Er dette ein demokratisk organisasjon verdig? spurde Hovind.

Utvida

Etter tur greip representantar frå fleire andre mindre forbund ordet. Kritikken var den same, retta mot Fellesforbundet og Fagforbundet, om å trumfe igjennom to kvar i den åtte personar store leiinga i LO i staden for å la dei mindre forbunda få ein av plassane.

Til slutt tok leiaren i Fagforbundet, Mette Nord, ordet. Ho peika på at storleiken på Fagforbundet og Fellesforbundet er ein styrke for heile LO.

– Fellesforbundet er sett saman av sju tidlegare forbund, Fagforbundet av to. Til saman representerer vi over halve medlemsmassen i LO og 300 yrke, sa ho.

Dermed vart det kjøttvekta som avgjorde LO-valet denne gongen òg. Innstillinga frå valkomiteen vart ståande. Eit forslag frå Norsk Transportarbeiderforbund om å utvide leiinga med ein representant, fekk ikkje tilslutning.

(©NPK)