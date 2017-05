Færre kommunar på Robek-lista enn nokosinne

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) seier til NRK P1 at det er all mogleg grunn til å glede seg over det låge talet.

– Kommuneøkonomien er no sunnare og sterkare etter fire år med Høgre og borgarleg styre enn det det var etter åtte år med raudgrønt styre. Kommunane har hatt ein sterkare vekst i inntektene og kommunane har styrt økonomien godt.

Ein kommune som ligg på Robek-lista må ha godkjenning frå staten for budsjettet, for ta opp lån og inngå leigeavtalar. I år ligg det an til at talet på kommunar på lista vil falle frå 45 til om lag 30. Det er det lågaste som nokon gong har blitt registrert.

