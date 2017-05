CO2-senter på Mongstad får leve vidare 

Den siste tida har Gassnova vore i forhandlingar med Statoil og Shell om drifta ved Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Den noverande avtalen for drift går ut i august i år.

I tillegg til Statoil og Shell har Total no underteikna ein intensjonsavtale om å bli med på samarbeidet.

– TCM er ein berebjelke i regjeringas strategi for CO2-handtering. Vi legg no eit godt fundament for vidare drift, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Den planlagte vidareføringa av senteret til 2020 krev samtykke frå Stortinget og EFTAs overvakingsorgan ESA.

