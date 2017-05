Solberg inviterer til fest: – Kongeparet fortener ein fantastisk hyggjeleg middag

Festmiddagen i Operaen onsdag kveld er regjeringa si gåve til kongeparet i høve 80-årsdagane. Statsminister Erna Solberg (H) strekar under at det eigentleg er ei gåve frå heile det norske folk til kongen og dronninga, og at ho som vert i denne samanhengen er det på vegner av fem millionar nordmenn.

– Eg vil først og fremst gje uttrykk for takksemd for innsatsen til kongeparet for det norske samfunnet, seier Solberg til NTB.

– Dei er nasjonale symbol som ikkje er ein del av den politiske kranglinga og kvardagen, og som over tid kan byggja opp det forholdet kongeparet har til folket sitt; dei er gjensidig glade i kvarandre, seier ho.

Hemmeleg meny

Solberg har invitert det ho kallar eit representativt tverrsnitt av den norske befolkninga – i tillegg til regjeringsmedlemmer, kongelege, venner av kongeparet og andre dignitærar – til ein festpynta opera. Menyen og ei rekkje kulturelle innslag om kvelden er hemmelege inntil dei er servert.

Men det som er kjent, er at det i 22.30-tida, når festen går mot slutten skal skytast opp fyrverkeri frå hamnebassenget utanfor operabygningen.

Det er knytt eit stort tryggingsopplegg til arrangementet, noko som fører med seg at vegar i området blir stengde, og at det blir forbode å ferdast på operataket. Dei som vil sjå gjestene koma til festen, må stilla opp tidleg og bu seg på å måtta stå bak eit gjerde eit godt stykke unna hovudinngangen.

– Monarkiet står seg godt

Solberg konstaterer at det norske monarkiet framleis står seg godt, først og fremst på grunn av «måten kongeparet er konge og dronning på».

– Det gjeld til dømes at dei deltek og er synlege i samfunnet. Det gjeld humoren til kongen og fjellturane til dronninga. Det er to fantastisk energiske 80-åringar og dei fortener ein fantastisk hyggjeleg middag, seier statsministeren.

