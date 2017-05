Solberg: – Takk for at de er dykk sjølve

Festmiddagen er regjeringa si gåve til kongeparet i høve 80-årsdagane. Solberg skildra korleis Noreg har forandra seg i tida etter at kongen og dronninga blei eit par.

Tiltaleform og det høflege er ei anna, og i dag hender det nok at mange snublar litt i tiltaleforma, sa statsministeren.

Kjønnsrollene har også endra seg mykje, og der har kongeparet vore med å visa nye takter, heldt Solberg fram. Ho skildra korleis mange kvinner har teke steget ut i arbeidslivet.

– Til og med rolla som kronprinsesse og dronning er forandra. Der har dronninga vore tøff og brøytt veg, og gjort livet lettare for dei som følgjer i fotspora dine, sa ho.

– De er – unnskyld at eg seier det – vanlege menneske med heilt uvanlege jobbar. De har små og store bekymringar, små og store gleder. De har barn og barnebarn. Og de har kvarandre. Og så har de oss. 5 millionar nordmenn som alle føler at vi eig ein liten del av dykk, sa Solberg.

Kongeparet har følgt Noreg veksa frå eit relativt fattig land til eitt av dei mest velståande i Europa. Men i ei verd prega av uro og konfliktar, representerer kongeparet ein eineståande kontinuitet i samfunnet, meinte ho.

– Takk for at de er dykk sjølve. Og takk for det de er for alle oss andre, avslutta Solberg, før ho ønskte til lykke med 80-årsdagane.

