Sp: – Framleis uvisse om akuttfunksjonen i Odda

Fleirtalet i helsekomiteen, det vil seia Høgre, Frp, Arbeidarpartiet og Venstre, la tysdag fram innstillinga si om Odda sjukehus. Der legg dei svaret til statsråd Bent Høie til grunn, og fleirtalet meiner altså Høie har gjeve nødvendige forsikringar om at ein grunnleggjande akuttberedskap for befolkninga no er teken vare på.

– Vi har fått garantiar for at beredskapen skal haldast på noverande nivå, seier Ruth Grung (Ap), som er saksordførar for saka i komiteen, til NRK.

– Sjukehuset har aldri vore tryggare enn no, meiner Grung.

Uvisse

Men verken Sp eller KrF er nøgde.

– Problemet er at det er uvisse rundt brevet til Høie, der blir det innført heilt nye omgrep. Det er oppsiktsvekkjande at komiteen og Høie lenar seg på nye omgrep som til dømes kirurgisk vurdering og stabilitetskompetanse, seier Toppe.

Ho meiner desse nemningane er politisk konstruert, og at det er usikkert kva det betyr.

– Desse uttrykka finst ikkje i den nasjonale traumeplanen vår, der vi har klare omgrep og krav til kva dette betyr. No er det skapt uvisse, og uvisse er det siste Odda treng. Folk der fortener vedtak som er klare, og dei må sleppa fleire utgreiingar, strekar ho under.

Rom for tolkingar

Krfs helsepolitiske talsperson Olaug V. Bollestad seier at ho ønskte seg strammare formuleringar som ikkje gjev nokon rom for tolkingar.

– Men dette er så langt vi kom, dessverre. Likevel er vi glade for at vi har klart å flytta dei store partia i ein mykje betre retning enn utgangspunktet, kommenterer ho til NTB.

Bollestad vil også gje stor honnør til saksordførar Grung som har kjempa for å få til ei løysing.

– Vi har kome langt og bidrege til at framtida til Odda no ser annleis ut, meiner ho.

Toppe meiner det som er uklart vil føra til at det kjem mange spørsmål opp før behandlinga i Stortinget 15. mai.

– Det vil koma mange svar frå lokalmiljøet. Det er viktig at vi får ærlege svar, ikkje nye utydelege omgrep, seier Toppe.

Spørsmål utan svar

Før innstillinga til komiteen uttrykte også Audun Lysbakken (SV) tvil om lovnadene til Høie.

– Eg synest framleis det er mange spørsmål utan svar. Det er rett og slett uklart for meg om dette betyr at den akuttkirurgiske beredskapen blir vidareført på same nivå som i dag, uttalte han til NTB.

Lysbakken meiner det blir viktig å høyra kva fagfolk på sjukehuset seier. Viss dei ikkje er nøgde, vil SV stå fast ved forslaget til partiet om at den noverande modell skal vidareførast.

Akuttilbodet ved sjukehuset har vore ei varm potet den siste tida, etter at helseministeren først stilte seg bak avgjerda til Helse vest om at det ikkje skulle vera akuttkirurgisk beredskap heile døgnet der. Stortinget skal ta den endelege avgjerda av ulike forslag om å bevara beredskapen 15. mai. Dagen etter besøkjer helseministeren sjukehuset.

(©NPK)