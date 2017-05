Oslo lanserer tiltakspakke for å handtera tiggarproblema

I 2016 rydda Bymiljøetaten totalt 166 ulovlege leirar, og det er mykje forsøpling og uforsvarlege sanitære forhold knytt til slike leirar. Tiltaka skal bøta med dette, finansierast gjennom det reviderte budsjettet til kommunen og bli sett i verk i år, opplyser kommunen.

– Oslo kommune skal gjera det vi kan for å bøta på dei problema som innbyggjarane opplever, men den bakanforliggjande årsaka, fattigdommen i Aust-Europa, rår vi ikkje over. Men det er Oslo kommune som endar med å rydda opp, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Bør vurdera meldeplikt

Kommunen krev at regjeringa og politiet tek meir ansvar, og etterlyser at politiet får dei nødvendige ressursane for å kunna rydda opp. I tillegg vil byrådet be om at staten vurderer eit initiativ for å endra EØS-regelverket slik at det kan krevjast bustadregistrering for alle tilreisande til Noreg.

Også krav om meldeplikt for tigging, slik fleire andre byar allereie har, må vurderast, meiner byrådet.

10 millionar til rydding

– Innbyggjarane i Oslo skal fritt kunna nytta seg av parkar, offentleg rom og Marka. Innsatsen for å rydde teltleirar, fjerne søppel, gjennomføra vakthald og vaska offentleg rom skal difor trappast vesentleg opp, seier byrådsleiar Johansen, som legg 10 millionar kroner på bordet til rydding og vedlikehald. Han ber staten ta ansvar for statlege område som dei tilreisande nyttar.

Samtidig er kommunen villig til å leggja 4,5 millionar kroner i potten for å auka tilskota til dei frivillige og ideelle organisasjonane som driv akuttovernattingsplassar. Johansen seier at behovet er mellom 40 og 50 nye plassar, og ventar at viss kommunen aukar innsatsen på dette området, så gjer staten det same.

