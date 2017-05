Oppgangen held fram på Oslo Børs

Dette er tredje dagen på rad med toppnoteringar på børsen.

DNB og Marine Harvest leidde an med oppgang på 2,5 og 1,7 prosent. Andre selskap som gjorde det svært godt, var Subsea 7 som steig 2 og Salmar som auka 1,1 prosent.

Taparen tysdag er Norwegian som fall 1,9 prosent, men frå eit svært høgt nivå etter at dei fredag steig 9 prosent.

Også på dei viktigaste europeiske børsane peikte pilene oppover tysdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt og FTSE 100 i London steig begge 0,5 prosent. CAC 40 i Paris gjekk opp 0,4 prosent.

Oljeprisane er no på det lågaste nivået på eit halvår. Ved stengjetid for børsen blei nordsjøolja omsett for 48,8 dollar fatet på spotmarknaden, mens eit fat amerikansk lettolje gjekk for 46 dollar. Prisane fall tysdag rundt ein halv dollar.

