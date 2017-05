Dødsvaldssikta far i Ørje samtykkjer til varetekt

Sidan den sikta samtykkjer til å bli fengsla i to veker, avgjer Fredrikstad tingrett måndag spørsmålet om fengsling som såkalla kontorforretning, får NTB opplyst. Dermed slepp partane å møte.

Politiet i Østfold rykte ut med fleire patruljar då dei fekk ein nødtelefon frå ein bustad i sentrum av Ørje rett før klokka 1 natt til søndag. I samtalen kom fram det at ein son brukte vald mot foreldra med eit slagvåpen. Det var den no arresterte mannen som varsla politiet. Sonen vart erklært død like før klokka 2.

Kona til mannen og mor til avdøde vart søndag avhøyrt av politiet. Ho vart innlagt på sjukehus med lettare skadar.

