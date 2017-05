Oljeprisen fell kraftig

Hovudindeksen på Oslo Børs låg ved 10-tida på 701,61 poeng, ein auke på 0,23 prosent. Fleire oljerelaterte aksjar noterte seg for kursfall då børsen opna. Statoil var mest omsett, og aksjen fall frå start, men ved 10-tida hadde den stige med 1 prosent.

Norwegian vart også omsett heftig, same dag som selskapet la fram gode passasjertal. Det sende aksjen opp 7,89 prosent, ein stigning som plasserte Norwegian suverent i tet på hovudindeksen.

Oljeprisen er no på sitt lågaste nivå på nesten eit halvt år. Etter å ha falle heile veka, akselererte nedgangen under den asiatiske handelen fredag, melder TT. Prisen på eit fat nordsjøolje ligg godt under 50 dollar – eit fat vart fredag morgon seld for 47,9 dollar. På ei veke har nedgangen vore på rundt 8 prosent. Dermed er prisen under det nivået som var før Opec-landa vart samde om å kutte produksjonen for å få opp prisen på ein verdsmarknad prega av overkapasitet.

