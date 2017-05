Statoil leverer betre enn venta i første kvartal

I første kvartal i fjor var resultatet 857 millionar dollar. Resultatet var betre enn analytikarane hadde venta, ifølgje fleire medium.

Statoil rapporterer at resultata i første kvartal er kjenneteikna av solid inntening og sterk kontantstraum frå drift i alle segment. Gjeldsgraden i selskapet er redusert frå 35,6 prosent til 30 prosent.

– Våre solide finansielle resultat og sterke kontantstraum frå alle segment var drivne av høgare priser, god drift og underliggjande produksjonsvekst på 5 prosent. Produksjonen frå norsk sokkel var den høgste på fem år, driven av høg regularitet og opptrapping av produksjonen på nye felt, seier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil ASA.

Konsernsjefen trekkjer fram at den internasjonale porteføljen leverte positive resultat og at kontantstraumen per fat etter skatt var på nivå med den norske porteføljen.

– Vi fortset å redusere kostnadar gjennom effektivisering, og er i rute for å oppnå ytterlegare ein milliard dollar i årlege kostnadsforbetringar i 2017, seier Sætre.

Statoil gjorde sju funn på dei ni leitebrønnane dei bora i første kvartal.

– Dei fleste kan raskt setjast i lønnsam produksjon. Vi er også i ferd med å starte vårt leiteprogram i Barentshavet, der vi skal teste fleire prospekt i dei neste seks månadane. I kvartalet fekk vi godkjent tre planar for utvikling og drift, og vi leverte ytterlegare to prosjekt til godkjenning hos norske styresmakter, eit klart uttrykk for vår satsing på framleis industriell utvikling på norsk sokkel, seier Sætre.

(©NPK)