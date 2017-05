Regjeringa med ny skattepakke til pensjonistane

– Det regjeringa no føreslår, gjev ei ekstra handsrekning fordi mange pensjonistar dei siste åra har hatt ei spesielt svak inntektsutvikling, seier statsminister Erna Solberg (H).

Ho viser til at pensjonistane dei siste par-tre åra har blitt hengjande etter i inntektsutviklinga, som følgje av systemet med årleg underregulering av pensjonane på 0,75 prosent. Denne underreguleringa er i realiteten eit frådrag frå gjennomsnittleg lønsvekst og gjer at pensjonistane, samanlikna med lønstakarar, kjem dårlegare ut i år med låg lønsvekst.

Tusenlapp

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som blir lagt fram i neste veke, går regjeringa inn for å bruka 840 millionar kroner i ny skattelette til pensjonistar. Pengane går til å løfta satsen i minstefrådraget med 2 prosentpoeng til 31 prosent. Dermed vil maksimalt minstefrådrag auka med 6.200 kroner til 81.200 kroner. Ifølgje Solberg vil det gje «vanlege pensjonistar», som ho kallar det, ei skattelette på meir enn 1.000 kroner i året.

– Vi tek kvardagen til pensjonistane på alvor. Difor har vi redusert avkortinga i pensjon til gifte og sambuande pensjonistar med 8.000 kroner for eit par. I tillegg har vi løfta pensjonen for einslege minstepensjonistar med 4.000 kroner, to år på rad, og dessutan redusert skattane med om lag 3.000 kroner i snitt, seier finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB.

God utvikling

Skattelettene kjem trass i eigne utrekningar frå regjeringa som viser at pensjonistane det siste tiåret har hatt vesentleg betre reallønsutvikling enn yrkesaktive.

Gruppa frå 62 år og oppover kunne frå 2004 til 2014 visa til ein realvekst i samla medianinntekt etter skatt på 45 prosent, mens auken i kjøpekraft for yrkesaktive i same periode var på rett over 30 prosent. Det går fram av stortingsmeldinga om trygdeoppgjeret som regjeringa la fram i oktober i fjor.

Utrekningane omfattar rett nok ikkje tal frå dei to siste trygdeoppgjera – som har gjeve negativ kjøpekraftutvikling – men viser at pensjonistar uansett inntektsgruppe har hatt sterkare kjøpekraftutvikling enn yrkesaktive. Auken har vore størst for pensjonistar med høgst samla inntekt.

