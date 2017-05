Millionane strøymer inn til Ap

Ifølgje Dagsavisen har valkampstøtta til Ap allereie passert 18 millionar kroner. Ved stortingsvalet i 2013 fekk partiet 12 millionar kroner og i 2005 var den totale LO-støtta på 8,2 millionar kroner.

– Det at Ap er i opposisjon er nok ei viktig årsak til at det no blir mobilisert økonomisk, seier valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Han meiner at den auka støtta gir Arbeidarpartiet eit reelt forsprang.

–Alle parti som har mykje pengar, har ein fordel, seier han.

LO sentralt varsla i førre veke ei valkampstøtte på 10 millionar kroner til Arbeidarpartiet, mot 6 millionar kroner i 2013. Fagforbundet har tidlegare løyvd 5 millionar kroner, mot 3,5 millionar kroner ved sist val. Fleire andre LO-forbund har også auka støtta.

