Kristiansen takkar av som LO-leiar 

Ny LO-leiar blir etter alle solemerke Hans-Christian Gabrielsen, som er LOs andre nestleiar i dag. 49-åringen har bakgrunn frå Fellesforbundet og yrkeserfaring frå Tofte industrier.

I samsvar med LOs vedtekter set valkomiteen først i gang arbeidet under kongressen, som startar måndag. Det er hittil berre fremma to aktuelle kandidatar til dei to ledige nestleiarverva, nemleg Peggy Hessen Følsvik frå Handel og Kontor og Roger Haga Heimli frå LOs største forbund, Fagforbundet.

Dersom han blir valt, vil Heimli vere ny i LOs leiing. Følsvik er i dag førstesekretær i LO og må erstattast. Blant kandidatane til å etterfølgje henne er forbundssekretær Julie Lødrup i Norsk Tjenestemannslag, som tidlegare leidde tankesmia Manifest Analyse.

Andre kandidatar er dei fire ordinære LO-sekretærane, som alle ønskjer å fortsette i LO-leiinga, nemleg Terje O. Olsson frå EL og IT Forbundet, Trude Tinnlund frå Fellesforbundet, Are Thomasgard frå Industri Energi og Renee Rasmussen frå Musikernes Fellesorganisasjon.

I tillegg har Fellesorganisasjonen lansert forbundsleiar Mimi Kvisvik til LO-leiinga, som i dag tel åtte personar i alt. Fleire har elles tilrådd at leiinga blir krympa til sju, blant dei Handel og Kontors leiar Trine Lise Sundnes, som sjølv har erfaring som LO-sekretær.

(©NPK)