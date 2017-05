Kongen vil halde breva sine hemmelege

Pressas offentlegutval og fleire andre har foreslått at Slottet skal omfattast av offentleglova slik at journalistar og andre kan be om innsyn i dokument og kommunikasjon.

I eit intervju med Aftenposten seier kong Harald at han er imot forslaget. Han viser blant anna til ein episode der sju-åtte tiåringar var på besøk på slottet og fortalde sine livshistorier, noko kongen opplevde som «utruleg sterkt og heilt uventa».

–Det er altså slikt som gjer at vi ikkje må omfattast av offentleglova, seier kongen i intervjuet, som er gjort i samband med at kongeparet begge fyller 80 år i år.

–Det må vere trygt å skrive brev til kongen utan at det blir referert til, seier han.

Nils Øy, medlem i Pressas offentlegutval, meiner rådgjevarane til kongen har framstilt offentlegprinsippet misvisande.

–Opplysningar om privatliv skal unntakast frå innsyn etter offentleglova, og dersom det blir aktuelt å omfatte hoffet er det ingen tvil hos meg om at slike brev vil falle heilt utanfor innsynsretten, seier Øy.

