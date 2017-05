Kongen til minnemarkering i Saltdal

Minnemarkeringa 20.–23. juni er eit samarbeid mellom provinsen Vojvodina i Serbia og Nordland fylkeskommune, og mellom vennskapskommunar i Serbia og Nordland.

Kongen deltar på hovudminnemarkeringa, som skal gå føre seg på den jugoslaviske krigskyrkjegarden i Botn i Saltdal 22. juni.

Dei jugoslaviske borgarane som døydde i fangeleirar i Nord-Noreg, er samla på krigskyrkjegarden i Saltdal. Krigskyrkjegarden vart innvigd 26. september 1954 og er siste kvilestad for 2.074 døde.

– Det er viktig å minnast dei som døydde her i nord og ikkje gløyme det grufulle som skjedde. Eg er glad for at både våre serbiske vener og H.M. Kong Harald kjem for å delta på denne markeringa, seier fylkesordførar Sonja Alice Steen (Ap).

