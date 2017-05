Helsedirektoratet: Fleire kreftsjuke får raskare behandling

– Eg er godt fornøgd med at 77 prosent av kreftpasientane var i eit «pakkeforløp» i fjor, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

For at kreftpasientar skal få kortare ventetider og raskare veg til diagnose og behandling, innførte regjeringa i 2015 såkalla «pakkeforløp» for kreft. Innanfor definerte tidsrammer skal pasienten få undersøking og behandling ved mistanke om kreft. Torsdag legg Helsedirektoratet fram tal som viser kor mange pasientar som var innanfor tilbodet i 2016.

Flest får hjelp i Helse nord

I fjor var flest kreftpasientar, 84,2 prosent, inne i eit «pakkeforløp» i Helse nord. I Helse Midt-Noreg var 81,5 prosent av kreftpasientane innanfor tilbodet. I Helse vest og i Helse sør-aust var høvesvis 80,9 og 73,5 prosent innanfor.

Kvifor fleire pasientar fekk tilbod om raskare behandling og diagnostisering i Helse nord, kan ikkje helseministeren gi eit klart svar på.

– Når vi får fram desse tala, er eg sikker på at dei som kjem dårlegare ut, startar eit konkret arbeid med å rette opp i årsaka til dette. Alle dei fire regionale helseføretaka nådde målet om at 70 prosent av kreftpasientane er inkludert i eit «pakkeforløp», påpeiker Høie.

– Nye tilbod kjem

Av alle pasientane som var med i tilbodet i fjor, fekk litt under 70 prosent av dei behandling og undersøking innanfor den gitte tidsramma. I alt 83 prosent av kreftpasientane innan dei fire store kreftformene – bryst, lunge, tarm og prostata – er no inne i «pakkeforløp». Høie kan avsløre at fleire tilbod er under utvikling.

– Seinare i år blir det også innført eit slikt «forløp» for pasientar med hjerneslag. Det første utkastet til «pakkeforløp» innanfor psykisk helse er no klart, utdjupar Høie.

(©NPK)