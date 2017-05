Fallande oljepris trekte børsen ned

Overraskande låge oljelager i USA og auka bekymringar for oljeforsyningane globalt var med på å pressa oljeprisen ned til det lågaste nivået sitt sidan desember i fjor. Prisen på nordsjøolje fall med over 3 prosent og låg seint torsdag ettermiddag på knapt 49 dollar fatet, mens amerikansk lettolje gjekk for vel 46 dollar.

Statoil-aksjen var suverent mest omsett, og lèt seg ikkje påverka av oljeprisen. Men mens den norske petroleumsgiganten løfta seg 0,35 prosent, gjekk det langt tyngre for oljeaksjar som DNO, Subsea 7, Aker Solutions og ikkje minst Petroleum Geo-Services, med fall på høvesvis 1,41, 3,38, 3,69 og 7,26 prosent.

DNB- og Yara-aksjane var lyspunkta på omsetningstoppen, med oppgang på 1,07 og 2,15 prosent.

På dei viktigaste europeiske børsane var det størst oppgang i Paris, der CAC 40-indeksen steig 1,12 prosent. DAX 30 i Frankfurt løfta seg 0,74 prosent, mens FTSE 100-indeksen i London var opp marginale 0,1 prosent torsdag.

