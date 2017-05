Statsminister Erna Solberg på opptur

Men mens statsministeren vann slagstøvel-konkurransen, der det gjaldt å kaste lengst, stakk ho ikkje til skogs saman med åttandeklassingane ved Svarttjern i Oslo i det strålande solskinnet. Hun nøgde seg med å sende dei av garde.

«Opptur» er ein del av DNTs skulesatsing og ein nasjonal turdag for norske åttandeklassingar. Skular over heile landet arrangerer saman med lokale DNT-medlemsforeiningar ein tur til ein topp eller eit utsiktspunkt. Elevane skal gå ein tur på rundt 10 kilometer.

Målet er å gi ein prøvesmak på friluftsliv, uavhengig av tidlegare erfaring med fysisk aktivitet. Håpet er å få fleire ungdommar til å oppleve gleda ved friluftslivet og gjere turmoglegheitene i nærmiljøet betre kjent.

«Opptur» blir arrangert for 12. gong i 2017, og over 34.000 ungdommar deltar på aktivitetsdagen, det vil seie over halvparten av åttandeklassingane i landet.

(©NPK)