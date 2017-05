Regjeringa må offentleggjere utgreiinga om Hærens og HVs framtid

Stortingets utanriks- og forsvarskomité leverte innstillinga si om offentleggjering av landmaktstudien til forsvarssjefen onsdag.

– Regjeringspartia og Ap valde i fjor å skyve spørsmålet om landsmakta framfor seg i behandlinga av Langtidsplanen for forsvaret. Det er gledeleg at det no er eit fleirtal som går mot regjeringsønsket om å halde landmaktstudien hemmeleg til etter valet, seier Venstres nestleiar Ola Elvestuen.

Elvestuen meiner den sikkerheitspolitiske situasjonen tilseier at Noreg har behov for ei sterk landmakt i åra framover, og Venstre meiner både Hæren og Heimevernet må styrkjast.

– Det er openbert at vi må ha openheit om så viktige spørsmål for Noregs forsvarsevne og vår sikkerheitspolitikk, og det er eg glad for at stortingsfleirtalet no har slutta seg til, seier Elvestuen.

(©NPK)