Helsedirektoratet friskmelder ventelistene

Det er hovudkonklusjonen i ein rapport frå direktoratet, etter at det blei avdekt at ein stadig større del av pasientar som blir vist til spesialisthelsetenestene, blir sendt vidare til utgreiing og ikkje behandling. Det har skapt mistanke om at helseføretak brukar tilvising til utgreiing som ein metode for å fjerne pasientar frå ventelistene før dei har fått behandling.

Helsedirektoratet har ikkje gått nærmare inn på spørsmålet om det skjer strategiske tilpassingar, fordi det ikkje var ein del av mandatet, opplyste divisjonsdirektør Johan Torgersen under presentasjonen.

