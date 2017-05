Ap vil gi fangevaktarar tenestenummer for å førebyggje vald

Aps fraksjon i Stortingets justiskomité har fremma eit forslag dei meiner betre vil vareta sikkerheita til tilsette i kriminalomsorga, skriv Dagbladet.

– Vald og truslar mot tilsette i kriminalomsorga og innsette i norske fengsel aukar. I 2013 vart det meldt om rundt 300 episodar. I fjor vart det registrert heile 1.048 valds- og trusselepisodar i fengsla, seier medlem av Stortingets justiskomité Kari Henriksen (Ap) til Dagbladet.

I dag har innsette i norske fengsel innsynsrett i dokument som omhandlar dei sjølve. Der står namna til fangevaktarane.

– Dei får sjå vurderingar som er gjort om ilagte straffereaksjonar for brot på regelverk, avslag på framstillingar og permisjonar og så vidare, seier Henriksen.

– Ei innføring av tenestenummer vil redusere moglegheitene for at innsette skal kunne hemne seg. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har vore tydelege på at dei ønskjer ei slik ordning, seier Henriksen.

I 2015 vart det innført ei liknande ordning for tilsette i politiet, der tenestenummer og ikkje namn følgjer dokumenta.

