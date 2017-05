Riksrevisjonen: Dårleg styring og kontroll i prosessen med sal av F-5 jagarfly

Riksrevisjonen har undersøkt Forsvarets sal av F-5 jagarfly, ein prosess som gjekk føre seg frå 1999 til 2015. I ein ny rapport skriv Riksrevisjonen at det var for svak dokumentasjon, arkivering og sporbarheit i salsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

– Forsvarsmyndigheitene hadde ved salsforsøket i 2003 mangelfull forståing for reglane for eksport av militært materiell, og dette er svært alvorleg, seier riksrevisor Per-Kristian Foss i ei pressemelding.

Intern kontroll

I 2015 selde Forsvaret to av opphavleg 15 F-5 jagarfly for 116.000 kroner per fly til det private, amerikanske selskapet Northern general Leasing LCC (NGL). Alle flya vart første gong lagt ut for sal i 2002. Då var minsteprisen på 100 millionar kroner for alle flya.

Stortinget bad Riksrevisjonen gå gjennom salsprosessen for dei to flya. I rapporten som vart overlevert Stortinget tysdag, blir det peikt på fleire alvorlege manglar.

– Forsvarets interne kontroll har vore for dårleg, og Forsvarsdepartementet har ikkje følgt opp sitt overordna ansvar godt nok, seier Foss.

Forsøk

Blant funna blir det vist til eit salsforsøk til Hellas i 2003.

Salsforsøket til Hellas var gjennom det israelske selskapet IAI og det antatt greske selskapet Seaways. -Forsvaret hadde ikkje sjekka eigarforholda før det skreiv under på ein bindande avtale med eit antatt gresk selskap hausten same år, heiter det frå Riksrevisjonen.

– Riksrevisjonen meiner at saka illustrerer manglande rutinar for kontroll av moglege kjøparar av forsvarsmateriell, trass i Forsvarets ansvar som eksportør. Dette er svært alvorleg, sidan kontroll av moglege kjøparar skal bidra til å sikre at Noreg ikkje sel militært materiell til område der det er krig eller der krig truar, seier Foss.

Riksrevisjonen skriv vidare at verken Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har hatt god nok arkivering og dokumentasjon av salsprosessen. Foss omtalar det som sterkt kritikkverdig.

Det blir også konstatert brot på likebehandling av kjøparar, og at det i det endelege salet ikkje vart lagt til rette for å oppnå best mogleg pris.

