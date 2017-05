Foreldre søkjer Nav om støtte til konfirmasjonar

Avdelingsleiar Knut Kvassheim i Nav Midtbyen i Trondheim seier til Adresseavisen at dei ikkje er plikta til å hjelpe, men at dei kan innvilge såkalla særskilt støtte. Retningslinjene frå Trondheim kommune seier at ein familie kan få rundt 5.000 kroner til ei konfirmasjonsfeiring.

–Vi gir rundt dette, av og til meir, av og til mindre. Kor mykje blir bestemt etter individuelle vurderingar. Støtte til konfirmasjon kjem under posten «utgifter til hendingar» og Trondheims fire Nav-kontor brukar mellom 20.000 og 30.000 kroner kvar på denne utgiftsposten årleg. Det aller meste blir betalt ut i april, mai og juni, så då vil eg tru mykje går til konfirmasjon, seier Kvassheim.

Støtta skal gå til ei nøktern feiring.

–Det er ikkje snakk om ekstravagante feiringar, det er moderate feiringar vi støttar. Og dei aller fleste som har dårleg økonomi er flinke til å få til dette utan hjelp. Dei vet kva dei har og får til ei feiring med det, seier Kvassheim.

