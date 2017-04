Brukte mindre oljepengar enn venta i fjor

Statsbudsjettet for 2016 la opp til ein oljepengebruk på 2,8 prosent, men fasiten viser at det gjekk noko betre enn venta for AS Norge.

Det oljekorrigerte underskotet i statsrekneskapen enda på 208,4 milliardar kroner i 2016. Det er 4,1 milliardar kroner mindre enn kva som vart lagt til grunn i nysaldert budsjett.

Inntektene vart 1,2 milliardar kroner høgare og utgiftene knapt 3 milliardar lågare, viser statsrekneskapen for 2016, som vart lagt fram fredag.

Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond var 113 milliardar kroner i fjor.

Ved utgangen av 2016 var bokført verdi av oljefondet 7.509,9 milliardar kroner.

(©NPK)