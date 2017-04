23 kilometer lang tunnel skal byggjast mellom Bærum og Hole

Den nye Ringeriksbanen skal korte inn reisetida med tog mellom Bergen og Oslo med ein time. Fredag opplyste Bane Nor at planane for tunnelen er klare.

Tunnelen blir bygd med to parallelle løp. Begge jernbanespora blir lagt i det eine tunnelløpet, mens det andre blir ein parallell service- og rømmingstunnel. Begge løpa har tilkomst i kvar ende ved Sundvollen i Hole kommune og ved Jong i Bærum kommune.

– Krav til fart, stigningsforhold og effektivt vedlikehald har vore viktig for val av tunnelløysing, seier prosjektsjef Lise Backer.

Ho fortel at Bane Nor har gjennomført ei grundig kartlegging av lokale forhold som topografi, geologi, hydrogeologi og omgivnad, i tillegg til sikkerheit, kostnader og byggjetid.

– Etter den omfattande prosessen er vår konklusjon at ein dobbeltsportunnel med langsgåande service- og rømmingstunnel er det konseptet som er mest optimalt for effektiv trafikkavvikling, drift og vedlikehald på Ringeriksbanen, seier ho.

Service- og rømmingstunnelen gjer at vedlikehaldsarbeid kan bli utført utan at det påverkar togtrafikken, påpeikar ho.

Tunnelkonseptet inneber likevel inga bygging av ein stasjon ved Avtjærna, slik mange i Bærum har ønskt seg for å legge til rette for omfattande bustadutbygging i området mellom Skui og Sollihøgda.

