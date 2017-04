Scooterfølgje gjennom isen på Svalbard – alle truleg funne

Ifølgje Hovudredningssentralen (HRS) Nord-Noreg kom meldinga om ulykka like før klokka 18 torsdag, og Sysselmannen sende straks ut dei to helikoptera sine.

– Det verkar no som alle ni er gjort greie for. Fire er på sjukehuset i Longyearbyen, status er ikkje kjent. To er om bord på KV Svalbard, ein er i god form og ein vert behandla for moderat hypotermi. Dei tre siste, som blei meldt funne av eit anna scooterfølgje, er i god behald men Sysselmannen ventar på ei endeleg, sikker identifisering, opplyser HRS.

– Sidan dei tre siste ikkje er identifiserte, set Sysselmannen i gang eit søk med dykkarar frå KV Svalbard i råka, heiter det vidare.

Ifølgje HRS er det snakk om ni russiske statsborgarar. Følget skal ha gått gjennom isen då dei skulle krysse Tempelfjorden.

