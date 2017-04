Markering for homofile utanfor Russlands ambassade

Den norske Helsingforskomité, Amnesty og FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) står for bak den stille markeringa.

Dei krev at russiske styresmakter etterforskar og rettsforfølgjer påstandane om vald, drap og arrestasjonar av homofile tsjetsjenske menn, i tillegg til truslar mot journalistar som sette søkjelys på situasjonen.

Nyheita om arrestasjonar, tortur og drap på antatt homofile menn i Tsjetsjenia kom i april, og situasjonen for offera er framleis uendra, skriv Den norske Helsingforskomité i ei pressemelding.

– Situasjonen er uavklart og farleg for alle som er eller vert rekna for å vere homofile i Tsjetsjenia no. Vi må leggje press på russiske styresmakter slik at dei sørgjer for etterforsking av påstandane og sikkerheit for både offera og journalistane som skriv om dei, seier Ingvild Endestad, leiar i FRI.

(©NPK)