Hareide vil forbetre og fornye kontantstøtta

KrF-leiaren gav familiepolitikk mykje plass under opningstalen til landsmøtet i Trondheim torsdag.

– KrF er eit familieparti. KrF har alltid prioritert familiane. Det er heilt nødvendig i ei tid der fødselstala går dramatisk ned. Ei stemme til KrF er ei stemme for familiane, sa Hareide.

Han framheva kontantstøtta som ei viktig ordning for KrF, trass i all kritikken ordninga har møtt.

– Er det å vere heime nokre månader ekstra med eittåringen verkeleg rota til alt vondt, spøkte Hareide til applaus og humring frå salen, og peikte på dei mange stemmene som har kritisert kontantstøtteordninga for å vere eit hinder for blant anna integrering.

– Familiane skal framleis få velje sjølv. 20 år etter at vi innførte kontantstøtta, er valfridom for familien framleis ein berebjelke for KrF. Det er KrF garantisten for, sa Hareide.

– Ikkje alle foreldre synest det er like greitt at eittåringane skal ha endå lengre dagar i barnehagen enn vi har på jobben, la han til.

Hareide sa at KrF vil jobbe for at barnetrygda framleis blir ei universell ordning for alle og at den blir auka.

– Der andre parti vinglar er vi til å stole på, sa Hareide om barnetrygda.

