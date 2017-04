Feil gjer at 110-ringingar frå heile landet blir sett til Oslo

– På grunn av feil i georutinga oppfordrar vi ved nød at ein opplyser om fylke og kommune tidleg i samtalen, slik at ein raskt blir sett over til riktig 110-sentral, tvitrar blant andre 110 Telemark.

Feilen gjeld alle nødetatar, men ikkje alle ringingar.

Telenor opplyser at det er ein feil i georutinga som er knytt til nødnummer 110 i heile landet.

(©NPK)