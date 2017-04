Bergen-rektorar vil russefeiringa til livs

– Heile russetida har utspelt sin rolle. Det heng ikkje på greip at ein skal kunne oppføre seg som enkelte gjer, seier rektor Inger Lise Thorstensen ved Olsvikåsen vidaregåande skule til Bergensavisen. Alle dei 16 rektorane avisa har snakka med, meiner at russefeiringa som forgår no, må bort eller endrast.

– Fornufta forsvinn ofte når kostymet kjem på. Samarbeidet hos oss fungerer rimeleg greitt, men det er jo dessverre slik at enkelte bestandig øydelegg, seier rektor Thor Erik Haugstad ved Fyllingsdalen vidaregåande.

I vinter ramponerte bergensruss hytter på Geilo, og i helga måtte politiet bruke makt for å stoppe ein fest i Bergen. Sju ungdommar vart tatt med i arresten, og tre av dei er sikta for vald mot politiet.

Aftenposten gjorde ei liknande undersøking i fjor. Då sa 77 av 200 rektorar at dei ønskte å bli kvitt russefeiringa.

