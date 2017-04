Stadig færre brukar kontantar

Undersøkinga er gjort av Norstat, og 1.000 personar er spurde om handlevanar. Delen som svarar at dei berre brukar kort, har auka frå 30 prosent i 2015 til 37 prosent i 2016. I aldersgruppa 30 til 39 år seier snautt halvparten at dei brukar berre kort.

Delen som seier dei berre betalar med kontantar, er no nede i 1 prosent. Administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv seier ho meiner forbrukarane no er modne for å gi slepp på kontantane.

Bakstreversk

– Det er ein forsvinnande liten del som brukar kontantar. Då er det bakstreversk at norske styresmakter beheld kravet om at bedriftene må ta imot kontantar, meiner Krohn Devold.

I dag pliktar bedrifter i samsvar med norsk lov å ta imot kontantar.

– For oss er det å kunne velje bort kontantar viktig for å synleggjere kven som vil operere kvitt. Det er svært få grunnar igjen til ikkje å krevje elektronisk betaling for varer og tenester, seier forbundsleiar Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Spørjeundersøkinga om betalingsvanar er ein del av den ferske rapporten «Norge blir kontantfritt». Det er den tredje rapporten om kontantbetaling i Noreg som professor Kai A. Olsen har laga på oppdrag for NHO Reiseliv.

Pengar og promille

– For alle som driv med kriminell verksemd, er kontantar ei gåvepakke. Færre kontantar vil bidra til å redusere svart omsetning, seier Devold.

Ho meiner Noreg går mot eit kontantfritt samfunn enten vi vil eller ikkje.

– Ved å fjerne kontantplikta vil Noreg tilpasse seg den digitale tidsalder og gjere kvardagen tryggare for dei tilsette i reiselivet og for våre innbyggjarar, meiner ho.

I 2015 var verdien av alle debet- og kredittoverføringane 15.967 milliardar kroner i 2015, mens samla uttak i minibank dette året var 90 milliardar, ned frå 95 milliardar året før. Uttaket i butikk var på 19 milliardar. Kontantuttaka i minibank og butikk utgjer dermed 7 promille av alle pengeoverføringar.

