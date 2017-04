Sjukehuslegane stemnar Spekter for Arbeidsretten

Den lengste sjukehusstreiken gjennom tidene enda i tvungen lønnsnemnd. I Rikslønnsnemnda tidlegare i år vann arbeidsgjevarane i Spekter fram, noko legane var lite tilfredse med.

– Rikslønnsnemnda kan ikkje vidareføre dei vide unntaka frå arbeidsmiljølova for legane mot viljen til arbeidstakarsida og dermed sette seg ut over norsk lov, sa leiar Rune Frøyland i Akademikerne helse.

No slår han fast overfor NRK at Spekter vil bli stemna for Arbeidsretten.

– Vi meiner framleis at arbeidstakarar som skal gå 60-timarsveker i vakt, må beskyttast etter ei avtalt ordning. Ein kan ikkje berre påleggje dei å jobbe 60-timarsveker, seier han.

Spekter tar stemninga til etterretning. I Rikslønnsnemnda vart det slått fast at den gamle overeinskomsten skal vidareførast, noko som også omfattar dei vide unntaka for legane frå arbeidstidsreglane.

(©NPK)